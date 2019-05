ASSE-Caïazzo: "S’il y a l’Europe, Jean-Louis Gasset restera, sinon…"

L’éphémère fantasme d’une qualification en Ligue des champions, plombé par la défaite à domicile contre Montpellier (0-1), a laissé la place à Saint-Etienne à un climat tendu, où la quête d’un billet en Ligue Europa s’est doublée d’une inquiétude concernant l’avenir de Jean-Louis Gasset.

"Je ne veux pas m’en mêler", lance dans les colonnes du quotidien Le Progrès Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance, conscient que cette question, qu’il laisse volontiers à Roland Romeyer et Dominique Rocheteau, est devenue soudain brûlante chez les Verts. "Ils sont suffisamment nombreux au club pour s’en occuper. Chacun son job ! (…) Je ne sais pas quels sont ses rapports avec Roland (Romeyer). Je pense que s’il y a l’Europe, il restera. Sinon, il est probable qu’il voudra retourner à Montpellier s’occuper de sa famille. Maintenant, j’ai dit à Jean-Louis et à Ghislain Printant qu’ils étaient ici chez eux et qu’ils pouvaient rester le temps qu’ils voulaient."