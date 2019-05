ASSE-Cabella: "Il ne faut pas calculer" 

Malgré une première période compliquée, Saint-Etienne a assuré la victoire lors de son déplacement à Monaco dimanche (2-3). Dans tous les bons coups et impliqué sur les 3 buts de son équipe, Rémy Cabella pouvait savourer après coup. Surtout, l'ancien Marseillais aspire à terminer le travail dans ce championnat avec la lutte pour la 3e place pour ultime enjeu.

"Il ne faut pas calculer, regarder devant ou derrière. On ne se concentre que sur nous-mêmes et ça va le faire. On a deux matches à domicile, ça va être deux gros matches avec une grosse ambiance. Il faut savourer et être focus sur les derniers matches", a-t-il plaidé sur le site du club.