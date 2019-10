ASSE-Cabaye: "Puel demandait toujours à ses joueurs de faire du jeu"

Alors que Ghislain Printant pourrait bientôt être remplacé sur le banc des Verts par Claude Puel, Yohan Cabaye, arrivé cet été dans le Forez, a évoqué celui qui fut son entraîneur à Lille entre 2004 et 2008.

"On lui a collé à tort, à Lille, une étiquette d’entraîneur défensif, avec un jeu basé sur la rigueur défensive et le pressing. Mais il demandait toujours à ses joueurs de faire du jeu. Et vous pouvez regarder, à Lille, on marquait pas mal de buts. Après il y a un coach en place pour qui j'ai beaucoup d'estime et de respect. Ce n'est pas à moi de commenter cette situation. On se doit de se donner à fond pour le respecter et lui rendre la confiance qu'il nous a donné depuis le début", a déclaré le milieu de terrain stéphanois sur France Bleu.