ASSE: Beric prolonge jusqu’en 2022

Arrivé au club à l’été 2015, Robert Beric s’est officiellement engagé mercredi pour trois saisons supplémentaires en faveur de Saint-Etienne. L’attaquant slovène, auteur de 29 buts en 87 matches sous le maillot vert, est désormais lié à l’ASSE jusqu’en 2022.

"Prolonger l’aventure en Vert a toujours été ma priorité, explique-t-il dans un communiqué. Je me sens très lié à la ville de Saint-Etienne, au club et à ses supporters. Ils me soutiennent de manière extraordinaire depuis mon premier jour à l’ASSE."

"J’ai trouvé mon équilibre ici et je suis très motivé à l’idée de m’inscrire dans la durée avec le club, ajoute-t-il. Marquer à Geoffroy-Guichard représente pour moi une sensation unique que j’espère revivre à de nombreuses reprises afin d’aider l'ASSE à atteindre ses objectifs."