ASM: Lecomte en colère contre les tribunes vides

Benjamin Lecomte avait des raisons de l’avoir mauvaise après le revers concédé par les Monégasques à Saint-Etienne (1-0). Notamment parce que le but victorieux de Dennis Bouanga a été précédé d’une récupération pour le moins musclée aux dépens de Benjamin Henrichs. Leonardo Jardim ne s’est d’ailleurs pas privé de pester à l’issue de la rencontre.

Mais le gardien monégasque était également agacé par l’absence d’une partie des supporters stéphanois, la commission de discipline de la LFP ayant en effet infligé un huis-clos partiel aux Verts pour usage d’engins pyrotechniques lors du derby face à Lyon.

"Ça commence à être casse-pied de jouer dans des stades vides. On est professionnels, on a la chance de jouer devant de beaux publics, même quand on est adversaires, a ainsi déploré l’ancien Montpelliérain. Encore une fois ce soir, ce n’est pas le cas. Ça gâche l’ambiance pour les supporters et pour nous aussi, les joueurs. J’espère que ça va changer."