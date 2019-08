Après Paris, Rennes s'offre Strasbourg

Une semaine après son exploit contre le PSG (2-1), le Stade Rennais s'est imposé sur le terrain du Racing Club de Strasbourg dimanche soir (0-2), à l'occasion de la 3e journée de Ligue 1. Les Bretons ont trouvé la faille deux fois, par Clément Grenier (16e) et Mbaye Niang (54e), et ils grimpent ainsi en tête du classement avec trois victoires en trois matches. Lyon et Nice peuvent revenir à égalité (voire avec une meilleure différence de buts) en cas de succès mardi et mercredi, respectivement contre Montpellier et Marseille.