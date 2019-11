Après le Zenit, Lyon a montré ce fameux caractère

Au moment de regarder le classement de la Ligue 1, voir l’Olympique Lyonnais être provisoirement quatrième peut faire sourire tant le club rhodanien est critiqué par son inconstance. Mais hormis la défaite lors de l’Olympico, les hommes de Rudi Garcia en sont désormais à quatre victoires en 5 matchs de championnat après son succès à Strasbourg (1-2). Plus que le contenu, il fallait surtout aux Lyonnais effacer très rapidement le revers indigeste en Ligue des Champions mercredi. « Quand on perd, il y a beaucoup de choses à corriger, on se remet perpétuellement en question, on essaye de travailler au maximum sur le terrain, a confessé Martin Terrier sur Canal Plus. Mentalement, il faut se remettre en question et ce soir, ça nous fait du bien. » Terrier : « Ça va nous faire du bien »

Du bien au moral plus que se rassurer dans le jeu. Car en allant s’imposer à la Meinau, l’ancien international et ses coéquipiers reviennent de loin. Pour la sixième fois de suite à l’extérieur, ils ont concédé l’ouverture du score dès la 20eme minute. Pas la meilleure des façons de se remettre la tête à l’endroit alors que le club est attendu au tournant. Mais, à la différence du match face au Zenit, les Lyonnais ont su faire preuve de mental pour revenir au score avant la pause puis faire la différence à un quart d’heure de la fin, sans être flamboyant. « Ils ont ouvert le score assez rapidement donc c’était compliqué, a poursuivi Terrier. On a su faire preuve de caractère et de solidarité et on a été récompensé aujourd’hui. Il fallait montrer du caractère et c’est ce qu’on a fait. Cette victoire à Strasbourg va nous faire extrêmement de bien. » A défaut de se montrer rassurant balle au pied, les Gones ont au moins les idées claires dans la tête.