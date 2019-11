Après Dimitri Payet (OM), Valère Germain s'en prend à Rudi Garcia

Décidément, Rudi Garcia, désormais entraîneur de l'Olympique Lyonnais après son passage à l'Olympique de Marseille, n'a pas gardé que des amis du côté de la cité phocéenne. Après Dimitri Payet, c'est cette fois au tour de Valère Germain de le critiquer. Dans un entretien accordé au Parisien ce dimanche, l'attaquant français n'a pas mâché ses mots et lui reproche, tout simplement, de ne pas l'avoir fait jouer. « Je pourrais, moi aussi, avoir des griefs envers l'ancien coach. Il m'a dit, en me recrutant, qu'on opérerait à deux attaquants. Ça a été rarement le cas. Il a pu arriver aussi qu'il ne me fasse pas jouer alors que je l'aurais sans doute mérité », a notamment confié le joueur âgé de 29 ans, avant de conclure : « Je le prends comme une expérience de vie, plutôt utile. » En revanche, Germain semble se sentir davantage en phase avec son nouvel entraîneur, le Portugais André Villas-Boas, en particulier sa « faculté à se mettre en avant après une défaite pour protéger [ses joueurs] ». En attendant, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Toulouse, ce dimanche (21h00), en clôture de la 14eme journée de Ligue 1.