Aouchiche, le joyau qui veut briller à Paris

⚽️ Le 1⃣er but en match officiel pour Adil Aouchiche ! ❤️💙#LMPSG pic.twitter.com/Xv19t1R5Jf

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 5, 2020



Gabriel Veron of @CBF_Futebol has been awarded the adidas Golden Ball after being voted the top player at the #U17WC Brazil 2019. Congratulations!

Adil Aouchiche, France

Eugenio Pizzuto, Mexico pic.twitter.com/YwCOyNn5ql



— FIFA.com (@FIFAcom) November 18, 2019



#MondayMotivation #EUROU17 La balade des Bleus samedi à Tallaght en quarts de finale!

• 6-1 face à la République tchèque!

• Adil Aouchiche désormais meilleur buteur de l'Histoire de la compétition en phase finale avec 9 buts https://t.co/brYu7gMdaZ pic.twitter.com/b2yolvwltp

— L'UEFA (@UEFAcom_fr) May 13, 2019

Adil Aouchiche est un jeune homme pressé. Pas encore majeur, le milieu de terrain du PSG, qui fêtera ses 18 ans mi-juillet, a marqué son premier but avec les professionnels dimanche dernier en ouvrant le score face à Linas-Montlhéry en 32emes de finale de la Coupe de France (6-0). Un but inscrit sur une frappe du gauche, après une jolie feinte, qui lui a procuré une immense joie. "C’est un moment incroyable. Tout d’abord parce qu’on se qualifie, mais aussi parce que je marque mon premier but avec Paris. On a fait un super match, et je suis très heureux et fier d’avoir pu aider l’équipe à gagner", a-t-il ensuite apprécié au micro de PSG TV.Quatre mois auparavant, le natif du Blanc-Mesnil (93), considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation parisien, avait découvert la Ligue 1 avec une sa titularisation quelque peu surprise à Metz, qui reste son unique apparition dans l’élite. Car entretemps, il a participé, en novembre, à la Coupe du Monde des moins de 17 ans avec l’équipe de France, qui a ramené une médaille de bronze du Brésil. Avec un Aouchiche auteur de prestations plus que remarquées, lui qui a fini meilleur passeur de la compétition (7 passes et un but) et a été élu Ballon d’Argent, soit deuxième meilleur joueur de ce Mondial U17.A croire qu’il aime briller dans les compétitions internationales puisque lors de l’Euro de sa catégorie, en mai 2019, il était tout simplement devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’épreuve, avec 9 réalisations. Des faits d’armes qui en font forcément un jeune joueur très convoité. Interrogé par Le Parisien sur son avenir, celui dont le contrat aspirant se termine en juin avoue rêver de s’imposer dans son club formateur "même si on ne sait jamais ce que l’avenir réserve. Mais pour l’instant, j’ai envie de tout gagner avec le PSG. Je sais que c’est possible. Presnel Kimpembe, qui a percé au PSG et joue en équipe de France, en est l’exemple. À moi de suivre ses traces." Bien conscient des difficultés de la chose, il veut avant tout "rester dans le groupe pro, entrer en cours de jeu, et même débuter certains matches. Du temps de jeu, j’en veux même si c’est compliqué", reconnaît-il ainsi.