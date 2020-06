Aouchiche et l'ASSE, une association rassurante ?

Voir cette publication sur Instagram















































17 - Face à Linas-Montlhéry, Adil Aouchiche 🇫🇷 (17 ans et 174 jours) est devenu le 2e plus jeune buteur de l’histoire de Paris toutes compétitions confondues, seulement derrière Bartholomew Ogbeche (17 ans et 55 jours). Titi. 🐣 pic.twitter.com/qrhJyFT8EE

Pas certain que l'intervention de Kylian Mbappé y change grand-chose. « Signe le contrat !!! Je t'en offre d'autres, des baskets », a écrit le champion du monde sur Instagram à destination d'Adil Aouchiche, lui demandant donc sur le ton de la plaisanterie de parapher son premier contrat professionnel au PSG, son club formateur. Réponse de l'intéressé : « J'te fais plus confiance toi ! Tu me dois déjà trop de trucs. » Passée la tentative désespérée, les faits sont là : Aouchiche a satisfait à sa visite médicale à Saint-Etienne fin mai (d'après L'Equipe) et devrait bien s'y engager. Mais ce ne sera peut-être que pour un prêt, ce qui permettrait aux Parisiens de conserver la main sur leur joyau.Star du Paris Saint-Germain en Youth League, il représenterait un vrai gros coup pour les Stéphanois et Claude Puel, qui veut absolument donner un vaste coup de jeune. Son sélectionneur Jean-Claude Giuntini rappelle le profil (pour France Bleu) : « Milieu pas loin de la zone de finition, c'est un poste qui lui convient bien puisqu’il est à la fois capable de participer à l'élaboration des attaques, mais aussi à la finition. C'est un joueur qui a beaucoup d'activité et qui est capable de faire la différence, il est complet et efficace. »Mais pourquoi les Verts sont-ils si bien placés, à tel point qu'un transfert sec reste encore envisagé, alors que de grosses écuries européennes suivent le meilleur buteur de l'Euro U17 (avec neuf buts en cinq matchs, il a égalé le record de Michel Platini sur un tournoi européen) ? D'après Giuntini, « l'ASSE est intéressante pour lui, pour avoir un temps de jeu garanti et plus conséquent qu'au PSG. On connait Saint-Etienne, l'attachement du public, un environnement positif. Et puis, il y a la personnalité de Claude Puel qui est attentif à l'éclosion de joueurs en devenir. Il peut mettre en valeur le potentiel d'un joueur et le faire entrer dans l'équipe pro. Il y a donc beaucoup de conditions réunies. » Aussi étrange que ça puisse paraître en 2020, une des pépites les plus prometteuses d'Europe peut encore prendre garde à ne pas brûler les étapes.