Année 2019 terminée pour Edinson Cavani et Presnel Kimpembe (PSG)

Année 2019 terminée pour Edinson Cavani et Presnel Kimpembe ! Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a annoncé après le large succès des Parisiens au Mans (4-1), le forfait de ses deux joueurs en conférence de presse. L’Allemand a sobrement expliqué qu’il était « trop tôt » pour retourner sur les terrains pour le Français, et que ce n’était « pas possible » pour El Matador. Le PSG affronte Amiens lors de la 19èmejournée de Ligue 1 (samedi à 20 h 45).

Un troisième forfait se profile pour les Champions de France, celui d'Idrissa Gueye. Blessé contre Montpellier le 7 décembre dernier, le Sénégalais est très incertain pour la réception des Picards. Thomas Tuchel se donne du temps pour « décider si c'est responsable ou non de prendre des risques ».