Les choses se précipitent d'une drôle de manière pour Farid El Melali à Angers. Après avoir prolongé jusqu'en juin 2023 son contrat avec le SCO la veille, le jeune ailier algérien a été placé en garde à vue, ce mardi, pour exhibitionnisme sexuel. Selon Le Courrier de l'Ouest et Le Parisien, les faits sont intervenus dans la nuit de lundi à mardi, quand des voisins ont surpris le joueur en train de se masturber dans la cour de son immeuble du centre-ville d'Angers, et ont appelé la police.



Déjà objet d'un signalement pour des faits similaires, le joueur formé dans son pays au Paradou AC a reconnu les faits et a pu regagner son domicile. Il sera jugé prochainement et encourt une amende. Reste à savoir quel sera l'impact de cette affaire sur son devenir sportif, dans un club déjà secoué cet hiver par la mise en examen de son président, Saïd Chabane, pour agressions sexuelles aggravées.