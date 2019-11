Le debrief





L’instant T :



Les Nîmois ne méritaient sans doute pas mieux. Néanmoins, ils ont eu coup sur coup deux magnifiques opportunités d’ouvrir le score. Ferhat puis Paquiez ont tour à tour profité à l’heure de jeu des absences du jeune Aït-Nouri pour s’échapper côté gauche et délivrer deux centres parfaits entre les six mètres et le point de penalty. Mais ni le généreux Pablo Martinez ni Renaud Ripart ne sont parvenus à trouver le cadre d’un Butelle peu inquiété.



Les buts

Les tops et les flops

Thomas MANGANI (6)

Paul BERNARDONI (6)

Romain PHILIPPOTEAUX (4)

La feuille de match

ANGERS - NÎMES : 1-0 (0-0)

Angers

Nîmes

C’était le match des extrêmes de la soirée, entre des Angevins sur le podium et des Nîmois derniers. Une rencontre particulière aussi pour trois joueurs du SCO : Antonin Bobichon, Rachid Alioui et Sada Thioub, tous trois transférés du Gard à l’intersaison.Après une entame de match poussive, ils ont enfin réussi à se montrer dangereux à la demi-heure de jeu. Ils auraient sans doute mérité d’ouvrir le score. Mais Paul Bernardoni veillait au grain et permettait aux Crocos de regagner les vestiaires à égalité.La physionomie du second acte a été bien différente. D’emblée de seconde période, les occasions se sont multipliées de part et d’autre. Santamaria a trouvé le poteau droit de Bernardoni, avant que les visiteurs ne gaspillent deux occasions en or. Ils ne s’en remettront jamais…Les Nîmois ont eu beau avoir la possession du ballon en fin de match, ils ne sont plus parvenus à approcher le but de Ludovic Butelle. 7eme match de championnat consécutif sans victoire pour les hommes de Bernard Blaquart, qui restent derniers de Ligue 1. Angers fait de son côté une excellente opération en prenant ce samedi la deuxième place, en attendant les rencontres de dimanche. Un très beau début de saison, idéal pour fêter le centenaire du SCO.A la suite d'une action développée par Thioub côté gauche, Bobichon bute au second poteau sur un Bernardoni irréprochable. Mais le ballon est cafouillé par la défense nîmoise. Martinez dégage mal de la tête à l'entrée de la surface plein axe, où Mangani se couche sur le ballon pour le catapulter dans les filets adverses !Unique buteur du match, l’ancien Monégasque symbolise la supériorité angevine sur les milieux de terrain nîmois. Souvent juste dans ses relances et précis dans ses ouvertures, il revient bien cette saison, après un dernier exercice en-deçà de ses standards.Pour son retour dans le but des Crocos, le gardien prêté pour la deuxième saison consécutive par les Girondins de Bordeaux n’a pas déçu. Auteur de trois parades exceptionnelles en première période, il a poursuivi son festival au retour des vestiaires et n’a rien à se reprocher sur le but. Nîmes aura bien besoin de lui pour espérer se sauver.Impliqué dans 5 des 11 buts de Nîmes en championnat cette saison (3 buts, 2 passes décisives), l’ailier de 31 ans n’a pas pesé sur le jeu gardois ce soir. Le danger est davantage venu du côté droit de Ferhat, plus en jambes.Temps pluvieux - Pelouse en bon état: M.Léonard (: Mangani (67e) pour Angers: A.Bamba (45e) et Pellenard (69e) pour Angers – Fomba (34e) pour Nîmes: AucuneButelle () - A.Bamba (), I.Traoré (cap) (), Thomas (), Aït-Nouri () puis Pellenard (57eme)– Santamaria () – Pereira-Lage (), Mangani (), Bobichon () puis Capelle (79eme), Ninga () puis Thioub (57e), Alioui (: Petkovic (g), Pavlovic, Pajot, Soula: S.MoulinBernardoni () – Alakouch (), Martinez (), Briançon (cap) (), Paquiez () puis Duljevic (86eme) - Philippoteaux (), Valls (), Fomba () puis Deaux (60eme), Ferhat (), - Ripart (), Denkey () puis Stojanovski (71eme): Dias (g), Sainte-Luce, Landre, S.Sarr: B.Blaquart