Angers : Olivier Pickeu et Saïd Chabane se sont rencontrés

Comme prévu, la rencontre entre Saïd Chabane et son manager général, Olivier Pickeu, a eu lieu ce vendredi. Pour rappel, Pickeu a été mis à pied à titre conservatoire le 10 mars dernier par sa direction. Il a été reçu par le président Saïd Chabane et le nouveau président délégué, Fabrice Favetto-Bon.

Vers un licenciement pour Pickeu ?

L’entretien d’une petite quinzaine de minutes fut expéditif. Selon le quotidien Ouest-France, il est reproché à Olivier Pickeu « des fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ». En poste au club depuis 14 ans, Pickeu n’aurait pas contesté les faits. L’ancien attaquant du TFC attend désormais de recevoir une lettre recommandée qui devrait acter son licenciement.