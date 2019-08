Angers, l'invité surprise

Mieux vaut perdre une fois 6-0 que six fois 1-0, dirait Guy Roux. Angers confirme en montant sur le podium de la Ligue 1 malgré la déroute subie à Lyon (6-0), dès la deuxième journée. Le SCO a enfoncé Dijon (2-0), ce samedi lors de la quatrième journée. Ngonda Muzinga a ouvert le score contre son camp (50e) et El Melali a doublé la mise (71e). Angers passe troisième du classement.

L'international algérien, profitant du départ de Reine-Adelaïde vers l'OL, inscrit son deuxième but en deux titularisations. Et le SCO exploite pleinement son début de calendrier favorable avec trois matches à domicile. A l'inverse, le DFCO ferme la marche sans le moindre point. "On est les plus heureux parce que ce n’était pas évident, ils sont bien organisés, savourait Capelle au micro beIN SPORTS. On a construit notre victoire, on est très très heureux ce soir. L’efficacité fait la différence (par rapport à la saison dernière). Lyon, c'était un match à part. Là ça tourne en notre faveur et on a envie que ça continue comme ça."

Dans les autres résultats, Nîmes a corrigé Brest (3-0). Les Crocos ont capitalisé sur les réalisations de Ferhat (2e), Valls (33e) et Denkey (90e). Toulouse a pris le dessus sur Amiens (2-0), grâce aux buts de Makengo (50e) et Koulouris (59e). A la Beaujoire, lieu de banderoles hostiles à la Ligue, Nantes a dominé Montpellier (1-0). Touré (84e) permet aux Canaris de remonter à la cinquième place. A deux longueurs de la sensation Angers.