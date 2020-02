Angers-Lille : les compositions officielles

Lille tentera de confirmer son renouveau sur la pelouse d'Angers, ce vendredi soir (20h45). Le LOSC pourra compter sur un Loïc Rémy en grande forme pour épauler son meilleur buteur Victor Osimhen. Les deux Jonathan, Bamba et Ikoné, sont alignés sur les côtés tandis que Renato Sanches accompagne Benjamin André dans le cœur du jeu.En face, le SCO misera sur un 5-3-2 pour contrecarrer les plans lillois. Thioub et Alioui débutent ensemble en attaque, alimentés par Fulgini, Santamaria et Mangani.

Angers : Butelle - Manceau, Traoré, Pavlovic, Thomas, Capelle - Fulgini, Santamaria, Mangani - Thioub, Alioui.

Lille : Maignan - Celik, Fonte, Gabriel, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Bamba - Osimhen, Rémy.