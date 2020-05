Angers : Le club va disputer une coupe d’Europe la saison prochaine

Youth League : un nouveau défi pour Angers SCO ⚫️⚪️https://t.co/9oGkCIcfoR#LaForceduSCO

Un tirage au sort prévu cet été

C’est une première pour le club du Maine-et-Loire. À la suite de la décision de la Fédération française de football,(Ligue des Champions U19) la saison prochaine. « Cette compétition est extraordinaire, elle va permettre à nos jeunes d’évoluer dans un contexte international », s'est félicité Abdel Bouhazama, le directeur du centre de formation du SCO, sur le site du club.L’ancien entraîneur des U19 de l’AS Saint-Étienne, s’est réjoui de cette nouvelle et a souhaité mettre en avant le travail des différents éducateurs. « C’est une approche préliminaire du haut niveau, une formidable expérience à vivre pour nos jeunes et notre club... Cette qualification vient récompenser la qualité des enseignements des éducateurs et l’engagement de tous les acteurs du club ! Je tiens à remercier les deux entraîneurs qui ont œuvré à cette qualification : Denis Arnaud et Olivier Auriac. » Grâce à ce beau parcours en championnat,la saison prochaine. Pour rappel, le tirage au sort de la compétition aura lieu cet été.