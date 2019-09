Angers enfonce les Verts

Qu’elle parait loin, la première journée de Ligue 1 et cette victoire des Verts à Dijon (1-2). Car depuis ce fameux 10 août, les hommes de Ghislain Printant n’ont plus remporté le moindre match, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Actuels dix-septièmes du classement, les Stéphanois espéraient bien se relancer sur la pelouse d’Angers, qui restait sur un revers concédé à Lille (2-1). Mais face au SCO et à un Casimir Ninga, auteur d'un triplé, Saint-Etienne a plongé pour s’incliner largement, sur le score de 4-1.

Pourtant, les visiteurs avaient ouvert la marque. Avec un effectif largement remanié, les habituels remplaçants verts ont débuté la partie sans appréhension et ont offert une prestation sérieuse. Capables de se créer des espaces et d’aller constamment de l’avant, les offensifs ont fait leur part de travail. Et si Denis Bouanga s’est procuré la première des occasions (9e, 25e), c’est finalement Arnaud Nordin qui a ouvert la marque pour l’ASSE, grâce à une tête parfaite, à la réception du centre de Matthieu Debuchy (0-1, 34e). Côté angevin, des idées mais pas de réalisme. Et ce, même si Ismaël Traoré a cru égaliser juste avant la pause, avant de se voir refuser son but pour un hors-jeu évident (45e).

Ninga s'offre un triplé

Mais la vaillance angevine a fini par porter ses fruits. Dès la reprise, Pierrick Capelle a remis ses partenaires sur les rails (1-1, 48e). De quoi faire tanguer la chaloupe stéphanoise, qui a définitivement pris l’eau au moment de l’entrée en jeu du joker offensif du SCO, Casimir Ninga. Transcendé, survolté, l’attaquant s’est offert un triplé en l’espace de onze minutes (78e, 84e et 89e). Grâce à ce succès, Angers remonte à la seconde place, tandis que son adversaire du jour se traîne au 17e rang.

Assommés, les Verts enchaînent de leur côté un sixième match sans victoire, toutes compétitions confondues. Cela fait désormais un mois et demi qu’ils n’ont plus gagné. La crise couve et la sonnette d’alarme résonne de plus en plus nettement pour les Stéphanois qui vont devoir trouver la solution pour s’en sortir. Une mission dévolue à l’entraîneur Ghislain Printant. Mais à ce rythme, celui-ci pourrait ne pas passer l’automne.