Angers : De Aït-Nouri à El Melali, la jeunesse est pleine de promesses

Aït-Nouri, la pépite angevine

Natif de Montreuil, Rayan Aït-Nouri a fini sa formation du côté d’Angers avant de signer avec les professionnels en 2018. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le latéral gauche français affole déjà l’Europe entière. Du haut de ses 18 ans et 20 matchs de Ligue 1, Aït-Nouri est promis à un bel avenir. Après Jeff Reine-Adélaïde l’été dernier, le joueur déjà appelé plusieurs fois chez en équipe de France Espoirs devrait être la prochaine grosse vente du club. Cet hiver, la Premier League s’est penchée sur son cas mais n’est visiblement pas passée à l’action. Alors que le club atteindrait au moins 30 millions d’euros pour le libérer, le Paris Saint-Germain, Tottenham et Wolverhampton suivent son cas avec attention. Victime d’une fracture de la mâchoire contre Nice début janvier, Aït-Nouri devrait faire son retour pour la fin de saison. Pereira Lage veut confirmer

Arrivé cet été en provenance de la Ligue 2, Mathias Pereira Lage fait désormais les beaux jours d’Angers. Recruté pour environ deux millions d’euros et un pourcentage à la revente, le milieu offensif sort de deux bonnes saisons du côté de Clermont. Avec 17 buts lors des deux dernières saisons, le Franco-Portugais a logiquement tenté de passer un cap dans sa jeune carrière. Auteur d’une réalisation et d’une passe décisive pour sa première en Ligue 1 contre Bordeaux (3-1), Pereira Lage est depuis un peu plus discret sur le plan des statistiques, avec une seconde passe décisive contre Saint-Etienne. Pour autant, le numéro 27 reste un élément clef du système mis en place par Stéphane Moulin. A 23 ans, l’intéressé est en train de réussir son test et attire même déjà des convoitises hors de France. El Melali, le grand espoir des Fennecs

Pur produit de Paradou AC, qui a notamment fait éclore Ramy Bensebaini, Youcef Atal ou encore Hicham Boudaoui, Farid El Melali est un des grands espoirs du football algérien. Arrivée en 2018 à Angers et après une saison moyenne, le Fennec s’est mis plus en évidence cette saison avec déjà trois buts en Ligue 1. Malheureusement pour lui, les blessures n’ont pas épargné le joueur qui n’a pu jouer que sept rencontres avec le SCO. Dernièrement, c’est à Marseille que le natif de Blida s’est blessé et souffre d’une entorse interne du genou gauche qui va l’éloigner des terrains plusieurs semaines. Ailier droit et habile des deux pieds, il est l’une des bonnes surprises du début de saison de son équipe. Absent, comme Aït-Nouri, ce vendredi contre Lille, El Melali devrait cruellement manquer offensivement du côté d’Angers.