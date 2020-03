Angel Di Maria revient sur sa finale manquée du Mondial 2014

Angel Di Maria, qui vit très mal son confinement, s'est confié à la télévision argentine. Sondé sur la finale du Mondial 2014 perdue avec l'Argentine, El Fideo raconte un avant-match mouvementé. "Ceux qui connaissent la vérité sont le docteur, le sélection, Sabella et moi. Je m'étais blessé contre la Belgique, une déchirure. Je n'étais pas à 100% mais bien à 90%. On m'a dit que si je cassais la jambe, je ne pourrais plus jouer au football mais je m'en fichais, c'était la finale du Mondial.", raconte l'Argentin qui venait de remporter la C1 avec le Real Madrid.



DI MARÍA A PURA EMOCIÓN: LA COCINA DE LA CARTA DEL REAL Y LA FINAL DE BRASIL 2014

Fideo contó con detalles cómo fue el pedido del Madrid para que no jugará el partido definitorio ante Alemania y la charla, llanto mediante, con Sabella en la previa. https://t.co/lAY1ONEcfn

— Diario Olé (desde 🏡) (@DiarioOle) March 29, 2020

Di Maria "J'ai déchiré la lettre du Real"

L'ancien joueur de Manchester United, qu'il allait rejoindre un mois plus tard contre 75M€, raconte l'implication de son club d'alors. "Je m’imaginais, parce que je savais que James venait à Madrid et que c’était ma position, qu’ils voulaient me vendre. Je savais que James Rodriguez arrivait à Madrid et qu'il jouait à mon poste. Une lettre du Real est arrivée, je ne voulais même pas la regarder et je l’ai déchirée."Di Maria n'a donc pas joué cette finale. Le club merengue ne voulait pas passer à côté d'un transfert juteux en cas de blessure grave. Et l'Argentine a perdu face à l'Allemagne.