Andy Delort (Montpellier) : "Paredes est pire que Neymar"

On se souvient qu'en décembre 2019 Andy Delort et Neymar s'étaient accrochés après la victoire parisienne à Montpellier (1-3, 17e journée). L'international algérien avait ensuite plaisanté sur le fait d'offrir le 'Respect pour les Nuls' au Brésilien lors d’une interview à France Football. « Neymar, on verra comment il me regarde »

Alors que le MHSC se rendra au Parc des Princes le 1er février pour le compte de la 22e journée de championnat, Delort est revenu sur l’attitude des Parisiens au micro de France Bleu : « Neymar, on verra comment il me regarde, vous le savez, je n’ai peur de personne. Mais après, ce n’est pas le pire. Le pire, c’est Paredes, il ne fait que parler sur le terrain. C’est incroyable. Leur mettre un doublé pour les calmer ? Oui, on va essayer », a déclaré le joueur du MHSC.