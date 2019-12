Andy Delort (Montpellier) : « Neymar doit dégager du respect »

La rencontre entre Montpellier et le PSG s’est achevée de façon tendue puisque sur le chemin menant au vestiaire les deux stars de l’équipe se sont frictionnées. Neymar, d’un côté, et Andy Delort, d’un autre, ont failli en venir aux mains sans l’intervention des autres acteurs, du staff parisien et des stadiers présents aux alentours. Un litige qu'aurait provoqué par l’attaquant franco-algérien, mécontent de l’attitude qu'a eue l’attaquant parisien tout au long de la partie.

Delort : « Neymar en rajoute beaucoup sur le terrain »

Après s’être calmé, Delort est revenu sur cet incident en zone mixte. Il a notamment fait part des griefs qu’il a eus envers l’international brésilien : « Je lui ai dit qu'il fallait respecter les gens. Quand tout le monde t'idolâtre, tu dois dégager du respect, une bonne éducation... Son attitude n'est plus à démontrer depuis qu'il est en France, il en rajoute beaucoup. » Des propos qui ne vont certainement pas être du goût du camp francilien. Il n’est pas impossible aussi que la Commission de discipline se saisisse de ce cas pour voir si l’un des deux joueurs état en tort.



Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Neymar se voit reprocher une attitude hautaine envers l’équipe et les joueurs adverses. Certains ont répondu directement sur le terrain à travers des gestes violents, et d’autres l’ont fait de manière moins dangereuse, à savoir par une explication en tête à tête. À l’instar de ce qu’a fait Delort ce samedi. En revanche, face aux exploits qui font basculer les matches, tout le monde reste impuissant.