Andy Delort (MHSC) sur Neymar : "Je n'ai jamais dit que ce n'était pas un grand joueur"

Andy Delort est revenu sur sa bisbille avec Neymar samedi soir à l'issue de la défaite de Montpellier face au PSG. Pour l'attaquant du MHSC, il est temps d'enterrer la hache de guerre. « J'ai pris un petit pont! » a admis l'international algérien au terme de la rencontre en zone mixte dans des propos relayés par RMC. « Je n'ai jamais dit que ce n'était pas un grand joueur. On l'a vu ce soir, c'est un super joueur qui, techniquement, fait la différence ». Devant l'insistance des journalistes, Delort a préféré changer de sujet : « Je ne joue plus contre Paris, donc on va essayer d'arrêter de parler de Neymar ! J'ai l'impression qu'il y a eu un truc de fou à l'aller... Là, c'est fini. Plus de questions, là du coup? »

Paredes et Neymar ont répondu à Delort

D’humeur taquine, Neymar et Paredes n’ont pas manqué de s’afficher avec la tunique de leur adversaire après la rencontre. Sur son compte Instagram, le Brésilien a publié une photo où on le voit brandir le maillot de international algérien, en ajoutant le message suivant : « un câlin pour notre ami »