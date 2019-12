André Villas-Boas (OM) : « Un moment d'empathie très important »

L'Olympique de Marseille a été dominé, mais il a fait le nécessaire pour l'emporter à Angers ce mardi (0-2). Après la rencontre, André Villas-Boas a révélé qu'il avait prévu que ses protégés laissent la possession du cuir au SCO. « On a donné volontairement le ballon à Angers et on attendait des erreurs de leur part dans la construction, a ainsi expliqué le technicien olympien. Ça a marché. Le premier but a aussi été décisif, c'est une belle frappe de Morgan Sanson, et il change les choses pour nous. Après, on voulait rester avec un bloc compact pour ne pas leur donner trop d'espaces, on était bien placés, bons en contre-attaque, et c'est une belle victoire, importante, dans un style différent. » Avant d'ajouter, comme pour souligner l'implication sans faille de ses joueurs : « C'est bien d'avoir un groupe qui suit l'entraîneur, le staff, qui accepte la méthode. C'est un moment d'empathie très important, et si on arrive à battre aussi Bordeaux dimanche, ça peut permettre d'écarter les autres, de se créer un peu de marge avant les fêtes. » Deuxième de Ligue 1, l'OM compte provisoirement cinq points d'avance sur le troisième, qui n'est justement autre que... Bordeaux.