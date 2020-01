André Villas-Boas (OM) : « Des recrues ? Seulement si on fait des ventes »

La nouvelle année n’a pas changé d’un iota le discours d’André Villas-Boas. Comme il le répète depuis des semaines, l’entraîneur de l’OM a confirmé dimanche que son club n’allait a priori pas recruter de joueur supplémentaire au cours du Mercato de janvier. Il n’y aura en tout cas pas d’arrivée sans départ préalable. « On ne peut pas, a soufflé le coach marseillais, après la difficile qualification de son équipe aux dépens de Trélissac, en 32eme de finale de la Coupe de France (1-1, 2-4 TAB). On a une chance d’aller sur le Mercato seulement si on fait des ventes. C’est l’information que j’ai du propriétaire. » Des jeunes pourraient être prêtés (Florian Chabrolle, Alexandre Philiponeau), tandis que Kevin Strootman reste un partant potentiel, comme l’été dernier.