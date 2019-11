André Villas-Boas (Marseille) rend hommage à Steve Mandanda pour son "superbe arrêt"

Villas-Boas : « Le mois de novembre peut être très intéressant pour nous »

Lauréat du TFC (2-0) dimanche en championnat,André Villas-Boas veut désormais creuser l'écart avec les autres équipes et a profité de son passage devant les médias au terme du match pour rendre hommage à son portier, auteur d'un arrêt décisif à 20 minutes de la fin qui a d'ailleurs certainement constitué le tournant du match :. Après l'expulsion de Moreira, Toulouse s'est fermé un peu plus et les espaces ont été très durs à trouver. En première période, nous avons bien joué, bien contrôlé le ballon mais nous avons manqué de profondeur. Nous avons fait un bon match dans l'ensemble », a dit le coach marseillais dans des propos relayés par L'Equipe. Villas-Boas veut profiter de la prochaine rencontre face à Brest pour consolider la belle deuxième place de l'OM : « Cette victoire nous donne un peu d'avance sur les autres. Et on va jouer vendredi contre Brest.Si on gagne, cela mettra la pression sur nos poursuivants. Le mois de novembre peut être très intéressant pour nous. J'espère qu'on continuera comme ça jusqu'à Noël. Les deux prochains matches, face à Brest et Angers, sont capitaux. », a-t-il analysé.À lire :>>> Après Dimitri Payet (OM), Valère Germain s'en prend à Rudi Garcia