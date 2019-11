André Villas-Boas (Marseille) parle d'un "match parfait" après la victoire contre Brest

En égalisant à la 88e minute contre l'OM ce vendredi soir, les Bretons pensaient forcer le club phocéen au partage des points au Vélodrome.sur l'engagement d'une frappe enroulée lointaine et sublime. André Villas-Boas, le coach marseillais, qualifie ce nouveau succès des phocéen de match parfait.. On a eu un moment unique de Radonjic pour nous donner la victoire, l'équipe était parfaite dans tous les sens. On a très bien joué. A la mi-temps, je n'avais pas grand-chose à dire parce que le match était parfait, tout le monde était bien placé, bien organisé, beaucoup d'occasions... La seule chose qui aura manqué aujourd'hui, c'était la chance. Quoique, on en a eu aussi avec leurs deux poteaux... Il y a eu ces deux opportunités, un but contre nous, mais après, on a bien joué au foot, on a eu de très belles occasions. On a une équipe. Quand les joueurs qui sortent du banc font la différence, c'est toujours bon signe. (...) Je pense que c'était notre match le plus complet (de la saison). On a récupéré de nombreux ballons face à un adversaire difficile, qui joue bien au ballon. Maintenant, on peut se reposer un peu et regarder tranquillement la télévision. », a confié le tacticien lusitanien au micro de beIN Sport après le match.