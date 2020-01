André Villas-Boas (Marseille) a une mauvaise nouvelle concernant Florian Thauvin

Après une lésion à la cheville survenue lors de la pré-saison olympienne qui a connu une mauvaise évolution, Florian Thauvin avait été opéré en octobre dernier. Alors qu'un retour mi-février avait été évoqué, André Villas-Boas, de passage en conférence de presse ce vendredi, a apporté de nouvelles informations. Des nouvelles qui ne sont pas de nature à ravir les fans de l'OM.



Sondé par les journalistes ce vendredi, le coach de l’OM a indiqué que l'international français ne ferait pas son retour avant le mois de mars : « Le chirurgien a une opinion contraire à la nôtre et veut être plus patient que le staff de l'OM. C'est lui qui reste l'expert. On voudrait accélérer mais le chirurgien ne veut pas. Thauvin ne reviendra pas avant début mars. C'est déjà une défaite pour nous. On verra si Florian veut pousser un peu plus mais c'était une journée un peu négative pour nous hier. On va être patient », a regretté Villas-Boas.