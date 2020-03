André Villas-Boas a congratulé le PSG pour son succès acquis face au Borussia Dortmund en 8es de finale retour de C1. Le coach de l'OM estime par ailleurs que Paris sera au top de sa forme pour le classique après son exploit continental : « Ah oui ça oui, ils seront libérés et motivés. Ils ont bien fêté, ils ont bien joué. J’ai regardé le match et quand j’ai vu Neymar et Cavani défendre en bloc bas, tu sens que l’équipe voulait bien faire. Je les ai trouvé bien compétents. ils vont arriver ici motivés », a estimé le Portugais en conférence de presse.

Villas-Boas critique le rassemblement des supporters

Cependant, le coach de l’OM n’a pas apprécié de voir des milliers de fans parisiens se rassembler autour du Parc des Princes pendant la rencontre : « La préfecture de Paris a autorisé les supporters près du Parc en Ligue des champions. C'était un vrai spectacle mais la chose la plus importante, qui prime avant le club, c'est la santé. Imaginez un peu combien de personnes viendraient près du Vélodrome si c'était autorisé pour OM-PSG. C'est incroyable qu'une chose pareille soit autorisée. On ne peut pas fermer les écoles, les musées et laisser 2 000 ou 3 000 personnes dehors. Pour moi c'est un scandale. », a tonné Villas-Boas.