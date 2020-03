Ander Herrera compare Thomas Tuchel à Louis Van Gaal

Ander Herrera a été convié à analyser le style de son entraîneur au PSG Thomas Tuchel. Et n'hésite pas à le comparer le coach allemand au Néerlandais Louis Van Gaal. Les similitudes sont surtout tactiques selon le milieu espagnol. "Dans les grandes lignes, il me fait penser à Van Gaal. Il aime un football organisé par position. Il n’a rien à voir par exemple avec Marcelo Bielsa (connu à Bilbao), un entraîneur qui favorise aussi le jeu offensif, mais qui recherche un football en mouvement continu, où tu dois casser les lignes, aller chercher le ballon toi-même", a estimé Herrera sur Stadio TV.

"Tuchel n'a rien à voir avec Bielsa"

Tuchel avait été très critiqué après la défaite à Dortmund en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Le système utilisé par le coach allemand avait déçu pas mal d’observateurs. Herrera a défendu son coach : "Le système a beaucoup changé pendant toute la saison, mais les gens ne regardent pas beaucoup la Ligue 1. On a joué plusieurs fois avec une défense à quatre, mais avec un défenseur qui s’intègre au milieu de terrain. Au final, on était habitués à ce système. Mais en Ligue des Champions je crois que nous ne l’avions jamais fait. Les gens gardent en tête ces matchs-là, et cherchent la polémique. C’est un entraîneur qui aime aussi beaucoup changer le système pendant les matchs."