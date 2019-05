Amiens: Une stat déprimante

Contraint à un match nul (0-0) par Toulouse, Amiens a laissé passer l’occasion, samedi, de faire un pas décisif dans la course au maintien. A deux journées de la fin, les Picards, 16es, n’ont toujours que deux points d’avance sur Monaco et Caen, l’actuel barragiste. Et ce alors que se profile un déplacement en Principauté.

Les Amiénois ont également confirmé face au Téfécé leurs difficultés en attaque, eux qui possèdent la 18ème attaque de Ligue 1. Ce 0-0 est d’ailleurs leur septième match nul et vierge de la saison en L1. Plus qu’aucune autre équipe parmi les cinq grands championnats.