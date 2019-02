Amiens-Monconduit: "Le match n'était pas très beau"

Vainqueur de Caen (1-0, 24e journée) samedi soir, pour la première fois depuis deux mois en Ligue 1, Amiens a pu un peu respirer. "C'est un gros ouf (de soulagement), a lâché le capitaine Thomas Monconduit après le match sur beIN Sport. On aura besoin de matches comme ça. Il n'était pas très beau mais ça faisait beaucoup de matches où on était beaux sans gagner." Et le milieu récupérateur des Picards d'évoquer le buteur du soir: "Konaté, ce n'est pas notre totem mais il fait du bien, c'est notre plus pour la fin de saison. Il reste 14 matches, on va essayer de faire une série en fin de saison." Pour l'instant, Amiens est 16e de Ligue 1.