Amiens, le vrai perdant de la fin de saison

Alors que la non-qualification européenne lyonnaise fait beaucoup parler en raison du poids de Jean-Michel Aulas, un autre club a beaucoup perdu avec cette fin de saison prématurée : Amiens. Le club picard se retrouve relégué en Ligue 2 alors que son avenir était loin d'être aussi sombre. Cette relégation va coûter cher à un club qui avait fait de nombreux efforts depuis deux saisons pour rester dans l'élite du football français. Dix-neuvièmes avec quatre points de retard sur Nîmes, le barragiste, les Amiénois étaient sur la ligne de départ d'une course folle pour le maintien. Mais avec le Covid-19, il y a eu un faux départ. Rageant pour une formation qui montrait quelques signaux positifs depuis quelques semaines. Grâce aux arrivées de Nicholas Opoku et Isaac Mbenza, les hommes de Luka Elsner avaient gagné en solidité. De bon augure à l'entame de dix matchs plutôt abordables. Même s'il y avait encore la réception de Nice ou de Rennes au programme, Amiens allait jouer Angers et Dijon au moment où le championnat a été arrêté. Des matchs à six points avant une finale pour le maintien face à Nîmes prévue au stade de la Licorne le 18 avril.

Amiens-PSG, le genre de matchs qui manque au foot

Le genre de rendez-vous qui commençait à sourire aux coéquipiers de Christophe Jallet. S'ils n'ont pas gagné depuis début novembre, les hommes du Président Joannin avaient su se transcender durant le printemps pour tenir Marseille en échec, neutraliser Lyon et arracher le nul contre Paris. Cette équipe en apprentissage permanent depuis le début de la saison et l'arrivée de Luka Elsner, un entraîneur jeune et ambitieux qui n'a jamais perdu de vue son plan de jeu, avait été capable de mener 3-0 contre les champions de France avant d'aller arracher le point du match nul dans le temps additionnel. Le genre de frissons qui manquent aux amoureux du ballon rond et qui peuvent changer l'avenir d'un club et même d'une ville.

Amiens, un club sur la corde raide

Est-ce que disputer ces matchs aurait été suffisant pour assurer le maintien ? Pas sûr. Amiens avait des lacunes évidentes dans le jeu et n'avait plus son destin en main à force de glisser au classement depuis de nombreuses semaines. Mais alors que l'équipe avait pu paraître friable mentalement, notamment à Monaco en février, une victoire aurait pu faire beaucoup de bien et déclencher une série positive. L’aléa sportif aurait évidemment joué son rôle et avec une fin de saison prématurée, il est désormais impossible de savoir ce qu'il en aurait été. Et même si Amiens aurait mérité de pouvoir jouer dignement sa chance, quitte à descendre, cette saison tronquée marque un gros coup d'arrêt pour une formation ambitieuse en quête de miracle permanent. La place d'Amiens en Ligue 1 n'était pas garantie mais les objectifs fixés par une équipe capable de se sauver deux saisons consécutives étaient intéressants. Mais à l'image du monde civil, les plus fragiles sont les premières victimes du passage du Covid-19. Et ça, les gros ont parfois tendance à l'oublier...