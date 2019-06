Amiens-Elsner: "Juste envie de tout bien faire"

Intronisé nouvel entraîneur d'Amiens mercredi, Luka Elsner s'est exprimé face à la presse dans la foulée, et a notamment été invité à se présenter, le Slovène étant presque inconnu en France. Le successeur de Christophe Pélissier s'est notamment attardé sur sa philosophie de jeu.

"J’ai juste envie de tout bien faire. Être capable de bien faire les phases de construction, de transition, de bien défendre et d’être ainsi une équipe multi-facette, qui a par exemple la capacité de changer de système pour s’adapter aux nécessités. Le sport de haut-niveau impose des résultats mais j’aspire à m’appuyer beaucoup plus sur le contenu, la capacité de se dépasser, pour s’améliorer chaque jour, a-t-il expliqué. L’identité du club sera préservée, en conservant une intensité maximale, mais je veux évoluer vers une philosophie qui nous permettra d’utiliser le ballon à bon escient quand on aura la possession durant certains matchs".