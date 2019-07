La campagne de préparation des formations de Ligue 1 se poursuit, et ce mardi soir, l'AS Saint-Etienne et le Toulouse Football Club étaient engagés sur des rencontres amicales. Les Verts de Ghislain Printant affrontaient Andrézieux et ont su s'imposer (2-1), avec notamment une réalisation d'Arnaud Nordin à la clef.

De son côté, le Toulouse Football Club d'Alain Casanova n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face à Béziers.