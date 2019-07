Samedi dernier, le Stade Rennais avait débuté sa campagne de matches estivaux par un nul (0-0) contre le Celtic FC, et les hommes de Julien Stéphan ont enchaîné ce jeudi soir par une nouvelle opposition achevée sur un score de parité. Cette fois-ci, ce sont les U23 de Chelsea qui ont tenu tête aux Bretons (1-1), la nouvelle recrue Flavien Tait inscrivant le seul but de la rencontre pour les Rouge et Noir.