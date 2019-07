Amical: Rennes chute face à Brest

Alors que le Stade Rennais - après des nuls contre le Celtic (0-0) et Chelsea (1-1) - n'a toujours pas goûté à la victoire lors de sa préparation en amical, le Stade Brestois a continué face aux joueurs de Julien Stéphan mardi, au stade Guy De Réals de Plouvorn, sa parfaite tournée face aux voisins bretons : le promu, déjà tombeur de Lorient et Guingamp, sur le même score (2-1), domine les vainqueurs de la Coupe de France sur la plus petite des marges (1-0).

Dans cette confrontation accrochée, un seul but, signé Derick Osei-Yaw, aura fait la différence en fin de match (81e), après que l'entraîneur rennais avait choisi de renouveler à l'heure de jeu l'intégralité de son onze de départ avec notamment la rentrée dans le but de la recrue Romain Salin, présenté la veille. En revanche, Jérémy Morel, autre nouveau venu, n'était pas de la rencontre.

Rennes - Le onze de départ : Koubek - Boey, Nyamsi, Da Silva (Cap.), Maouassa, Bourigeaud, Camavinga, Grenier, Léa-Siliki, Tait, Hunou.

Le onze à l'heure de jeu : Salin - Soppy, Gélin, Johansson, Lorienté, Diallo, Poha, Trouillet, Gboho, Da Cunha, Sakho.

Brest - Le onze de départ : Léon - Faussurier, Chardonnet, Bain, Baal - Court, Belkebla, Diallo - Mayi, Charbonnier.

Le onze en seconde période : Léon - Belaud, Castelletto, Bain, Baal - N'Goma, Magnetti, Belkebla, Mayi - Autret, Charbonnier.