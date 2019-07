L’heure de la reprise a donc sonné pour l’Olympique Lyonnais, qui disputait samedi son premier match de préparation, avec la présence sur le banc du Brésilien Sylvinho. Le successeur de Bruno Genesio n’a pas connu de grande joie puisque son équipe s’est inclinée à Bourgoin-Jallieu, face au club suisse du Servette de Genève. Mais à défaut de l’avoir emporté, le nouvel entraîneur lyonnais a pu effectuer une première revue d’effectif.

Au cours de la première période, Lyon a joué avec son gardien et sa défense habituelle. Mais l’expérience n’a pas été concluante. Loin de là. Car dès la deuxième minute, Koro Kone a trompé la vigilance d’Anthony Lopes pour ouvrir le score (0-1). Et rebelote une demi-heure plus tard, avec le second but suisse, inscrit par Varol Tasar (0-2, 33e). Côté Gones, pas de réaction, si ce n’est sur cette tentative de Tete, stoppée net par la transversale (26e). Loin d’être suffisant pour inquiéter Jeremy Frick et sa défense.

La #TeamOL s'incline pour son premier match de préparation face à une vaillante équipe du Servette FC qui reprend son championnat la semaine prochaine. Martin Terrier est le buteur.

Prochain match face au Genoa FC samedi prochain.

Du coup, changement de cap total à la pause pour Sylvinho, qui a pris la décision radicale de changer l’intégralité de son onze de départ. Un chamboule-tout profitable à un OL largement rajeuni et beaucoup plus percutant. Tant et si bien que Martin Terrier a fini par inscrire le premier but lyonnais sur penalty, suite à une faute de main adverse (1-2, 78e). Mais Lyon n’a finalement pas eu assez de temps pour revenir à hauteur, et est même passé tout près d’un troisième but encaissé dans les ultimes minutes, ne devant son salut qu’à la parade décisive d’Anthony Racioppi… et à son poteau (89e).

Ce n’était certes qu’un match de reprise, mais il y a encore beaucoup de travail pour Sylvinho, comme l'a reconnu Amine Gouiri, interrogé en fin de match au micro de Canal+: "On a fait une mauvaise entame de match avec ce but dès les premières minutes, qui nous a tapés sur la tête. On a tout de même su réagir en seconde période, mais on va devoir continuer à travailler pour faire mieux que ça." Prochaine étape pour les Gones, le 20 juillet face au Genoa, toujours en amical.