Défaite de l’OL ce samedi à Bourgoin-Jallieu au terme d’un match amical disputé face au club suisse du Servette de Genève (1-2).

Pour la première de Sylvinho sur le banc lyonnais, l’équipe largement remaniée et concoctée par l’entraîneur brésilien n’a rien montré en première période, avant de se ressaisir lors du second acte, avec un but inscrit sur penalty par Martin Terrier.

Pas suffisant néanmoins pour l'emporter. Le 20 juillet prochain, l'OL affrontera le Genoa.