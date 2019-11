Aleksandr Golovin (Monaco) : "Face au PSG, nous avons besoin de gagner"

Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain offensif de l'ASM Aleksandr Golovin estime que Monaco doit viser la victoire, même si le club monégasque défie le PSG ce dimanche pour un choc de Ligue 1. « C'est un match très important pour nous. Bien sûr que le PSG est un adversaire très fort, mais nous abordons ce match avec la volonté de le gagner. Nous avons besoin de gagner, c'est notre objectif, on va se battre jusqu'au bout », promet le très déterminé joueur russe avec des propos qui font écho à ceux de son entraîneur Leonardo Jardim.



Golovin se sent enfin bien acclimaté au sein de l'ASM et espère que cette prestigieuse échéance lui permettra de briller face au champion en titre : «Aujourd'hui je me sens comme à la maison. Je dois aider mon équipe au maximum, être à mon meilleur niveau, nous avons encore toutes nos chances dans cette saison et nous allons tout faire pour atteindre notre objectif». Le Russe est néanmoins conscient de sa marge de progression et du chemin qu'il reste à parcourir. «Pendant les matchs il y a encore des moments où je ne prends pas la bonne décision, des moments ou je peux tirer au but, mais où je prends une autre décision, parfois moins bonne. Je peux avoir plus d'impact et je dois encore progresser. C'est peut-être lié au manque d'expérience, je travaille dessus et j'essaie d'être plus performant jour après jour».