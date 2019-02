A Nantes, le n°9 de Sala ne sera plus attribué

Son visage s'affiche, en noir et blanc, sur la page d'accueil du site Internet du club, accompagné par des mots simples: "Nous ne t'oublierons jamais Emi." Le FC Nantes est en deuil, quelques heures après cette annonce de la police de Dorset, qui "met un terme à une interminable et insoutenable attente." Le corps retrouvé cette semaine dans l'épave du Piper Malibu qui s'est abîmé dans la Manche fin janvier est bien celui d'Emiliano Sala.

Communiqué - Disparition d'Emiliano Sala.



Nous ne t'oublierons jamais, Emi' https://t.co/AImoPIj1B9 — FC Nantes (@FCNantes) 8 février 2019

L'attaquant argentin, auteur de 48 buts en 133 matches avec les Canaris, "fera à jamais partie des légendes qui ont écrit la grande histoire du FC Nantes", indique le club huit fois champion de France. "Il y a des matins difficiles, des réveils cauchemardesques où malheureusement la réalité nous rattrape. Emi' s'en est allé..., écrit ce vendredi matin le FCN. Arrivé sur les rives de l'Erdre en juillet 2015, Emiliano Sala a su conquérir le cœur des supporters nantais. Par son travail, sa hargne et une gentillesse sans limite, il a terminé meilleur buteur de la Maison Jaune lors des trois dernières saisons. Les hommages nationaux et internationaux qui lui ont été rendus sont à la hauteur de la personne et du joueur qu'il était. Nous perdons aujourd'hui un ami, un joueur de talent, un coéquipier exemplaire. Nous n’oublions pas dans ce drame le pilote et sa famille et avons confiance dans les autorités pour poursuivre les recherches."

"Emiliano a laissé son empreinte. C'est pourquoi, comme beaucoup de supporters, je souhaite l'honorer à nouveau en retirant le numéro 9". Waldemar Kita

"Je n'ai pas les mots, confie le président Waldemar Kita. C'est une tragédie, je suis anéanti. Emiliano a laissé son empreinte. C'est pourquoi, comme beaucoup de supporters, je souhaite l'honorer à nouveau en retirant le numéro 9". C'est donc un numéro mythique, très symbolique dans le monde du football, qui ne sera plus jamais porté à Nantes, en hommage à Sala. Et le chant en son honneur, qui évoque cet Argentin "qui ne lâche rien", n'a pas fini de résonner dans les travées du stade de la Beaujoire.

« C’est un Argentin ! »



Si l’aventure continue, c’est aussi pour toi, Emi’ pic.twitter.com/il6OXNUhto — FC Nantes (@FCNantes) 5 février 2019

Retour sur la carrière du footballeur argentin :