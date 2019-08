A Monaco, l'attaque fait toujours peur

Pour une affiche, ses deux protagonistes ne manquent pas d’inquiéter : l’ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais ce vendredi, à Louis-II (20h45), va opposer un club de la Principauté à l’attaque souffreteuse et une formation rhodanienne à la défense passoire. Ce n’est peut-être que la vérité de l’été et des matches de préparation, que Sylvinho, le nouveau coach, s’empresse de relativiser du côté de l’OL, mais sur le Rocher, ces difficultés offensives préoccupent suffisamment son homologue Leonardo Jardim pour que le technicien portugais s’en émeuve en conférence de presse.

S’il a ouvert sa campagne de matches amicaux par un prometteur succès sur le le Cercle Bruges (4-1), le club de la Principauté n’a ensuite compilé que quatre malheureux buts lors des sept autres rencontres disputées (*). Par-delà ce bilan, Jardim, tout en prenant soin de s’en remettre totalement à ses dirigeants et au nouveau vice-président Oleg Petrov en matière de recrutement - "Ce n'est pas mon job. Mon job, c'est d'entraîner l'équipe. (…) Il travaille toujours pour chercher les solutions pour faire une équipe équilibrée, avec la qualité que tout le monde attend." -, sait aussi faire passer des messages.

"Aujourd'hui, l'équipe ressemble au niveau de l'année dernière"

"Comme je l'avais dit en juillet, les objectifs et les résultats de l'équipe dépendent de l'effectif", pose-t-il quand sont évoqués les objectifs du club et notamment cette deuxième place derrière le PSG a priori (très) ambitieuse pour un club qui a tutoyé la relégation jusqu’aux dernières heures de la saison dernière. Or, en l’état, Jardim ajoute : "Aujourd'hui, l'équipe ressemble au niveau de l'année dernière."

Et son attaque, principal secteur en difficulté la saison passée, ne va pas vraiment mieux. Sans échéances européennes cette saison, le Lusitanien sait pouvoir se contenter d’un effectif ajusté par le nécessaire dégraissage entrepris tout au long de cet été : "Un effectif comme le nôtre, qui ne joue pas de Coupe d'Europe, n'a pas besoin de trente joueurs. Il a besoin d'un effectif de 17, 18 éléments (gardiens non compris) et après des jeunes de la National 2, de la formation." Mais devant le but, le bât blesse toujours…

"On a besoin de plus de joueurs, pour pouvoir faire des changements en cours de match, où au moins deux changements concernant des offensifs, détaille-t-il, en quête "de bons joueurs, qui arrivent à marquer. On manque beaucoup d'efficacité. C'était l'un de nos gros problèmes l'année dernière." Parce que Radamel Falcao, décisif dès son retour et son entrée en jeu face à la Sampdoria le week-end dernier, mais toujours susceptible de quitter le club à tout moment (voir par ailleurs), continue de conditionner le rendement de l’ASM, Jardim réclame de la qualité devant le but qu’un Wissam Ben Yedder pourrait bien sûr lui apporter. Sera-t-il entendu ?

(*) L’AS Monaco a affronté le KSC Lokeren (0-5), Lausanne Sports (1-2), Everton (0-1), le FC Valence (1-0), Braga (0-0), le FC Porto (1-0) et enfin la Sampdoria (1-0).