A Lyon, Bruno G. s'est fait un nom

Notre milieu de terrain @brunoog97 est votre homme du match de #OLASSE ! 👊🏻🔴🔵 pic.twitter.com/JJGE3ZDczh

— Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2020



9/8 - Lyon a plus cadré de tirs (9) que St Etienne n'en a tenté (8) ce soir. C'est la 4e fois que Lyon réussit cette performance contre les Verts depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07), il n'y a que contre Nice (6) que les Gones l'ont fait plus souvent. Maîtrise. pic.twitter.com/huuzV64FpQ

— OptaJean (@OptaJean) March 1, 2020



2 - Moussa Dembélé est le 1er joueur de Lyon à réaliser un doublé contre St Etienne en Ligue 1 depuis Nabil Fékir le 5 novembre 2017. Les 4 auteurs d'un doublé (ou plus) dans le derby en L1 au 21e siècle sont lyonnais (Dembélé, Fekir, Lacazette et Juninho). Suprématie. pic.twitter.com/KKvxodUvZw

— OptaJean (@OptaJean) March 1, 2020



22% - St Etienne contre Lyon à la mi-temps ce soir :



22% de possession

62% de passes réussies

111 passes effectuées

3 tirs (1 cadré)



Acculé.#OLASSE pic.twitter.com/TjOpRlxzpp

— OptaJean (@OptaJean) March 1, 2020

Même si Moussa Dembélé est le seul à laisser sa trace au tableau d'affichage, auteur des deux buts de la victoire de l'OL face à l'ASSE (voir plus bas) et désormais troisième meilleur buteur du championnat, c'est plus la dynamique collective lyonnaise qui interpelle. Et au coeur du jeu, le bonhomme qui transfigure l'équipe se nomme bien Bruno Guimaraes, 22 ans. Gentiment raillé pour son arrivée en tant que Bruno G., ce qui rappelait bien sûr Bruno Genesio, il a très vite stoppé les moqueries. Dès mercredi contre la Juventus, et à nouveau sur ce derby dont il a été élu homme du match.Après avoir récupéré notamment dix ballons et réussi plus de 90% de ses passes (93,2%), il le dit lui-même (sur Canal+) : « J'ai l'impression d'avoir toujours joué dans ce club. » Lyon reste sur trois victoires sans encaisser de but. Hasard ou pas, ce sont ses trois premiers matchs - tous joués en intégralité. « Je suis très heureux de ces trois points de plus et vraiment honoré d'être élu homme du match. Je commence les cours de français dès lundi, j'ai hâte de pouvoir discuter avec tout le monde. Je suis très content de jouer dans cette grande équipe, je ne dispute que des grands matchs pour le moment. On va tout faire pour tout gagner, il nous faut absolument le podium en fin de saison et on veut aussi battre le PSG mercredi. »« C'est un formidable joueur de ballon, on a beaucoup plus de fluidité depuis qu'il est là, confirme son coach Rudi Garcia. On a gagné la bataille du milieu. » Lucas Tousart ne peut qu'apprécier (sur le compte Twitter de l'OL) : « On se trouve bien, je peux jouer un peu plus haut et c'est intéressant, j'aime bien me projeter. » Ce qui s'est vu contre la Juve. « Il nous fait du bien », confirme à son tour Moussa Dembélé. Dans sa fin de saison un peu folle, encore engagé sur tous les tableaux et cinquième à sept points de la troisième place en Ligue 1, l'OL ne sait peut-être pas bien où il va. Mais il sait avec qui.