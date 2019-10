4-0 à la mi-temps, une première pour le PSG contre l’OM

October 27, 2019 22:01 Grâce à des doublés de Mauro Icardi (10e et 27e) et Kylian Mbappé (32e et 44e), le PSG mène 4-0 au terme de la première période contre l’OM, ce dimanche au Parc des Princes.