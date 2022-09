Deux belles affiches pour le Nigeria. La Fédération de football a confirmé la tenue de deux matchs pour les Super Eagles. Le premier se tiendra lors de la fenêtre FIFA du mois, le 27 septembre prochain à Oran face aux Fennecs d'Algérie, qui auront affronté quatre jours plus tôt le Syli national de Guinée. Il s'agira d'une revanche de la demi-finale de la CAN 2019, remportée sur le fil par les hommes de Djamel Belmadi.



Le second aura lieu quelques semaines plus tard, le 17 novembre. Il opposera les coéquipiers de Victor Osimhen au Portugal sur la pelouse de l'Estadio Jose Alvalade de Lisbonne. Il doit servir de match de préparation pour la Coupe du monde 2022 aux hôtes, qui affronteront le Ghana au Qatar.