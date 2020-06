Jérémy Mathieu dit stop. L'ancien joueur du Barça a annoncé sa décision d'arrêter sa carrière, dans un message que s'est procuré le quotidien sportif lusitanien Record. À 36 ans, Mathieu pensait décaler son départ à la retraite d'une saison en raison de la pandémie de coronavirus, mais s'est blessé mercredi à l'entraînement de manière assez sérieuse. De quoi revoir ses plans, alors qu'il avait été de la reprise de la ligue portugaise avec son équipe.

"Le destin en a décidé autrement"

Sporting - Mathieu encerra a carreira: «Queria terminar no relvado, mas o destino decidiu de outra maneira» https://t.co/yxKAJkTYTl — Diário Record (@Record_Portugal) June 24, 2020

"Je pensais que je finirais ma carrière d'une autre manière, mais cela fait partie du football. Je me suis blessé ce (mercredi, ndlr) matin dans un duel. Je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, j'ai passé 19 ans à vivre ma vie intensément avec des hauts et des bas, de la joie et des pleurs, des victoires et des défaites et des trophées incroyables. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que j'aimais et j'aimerais toujours." International français aux 5 capes, Mathieu avait fait une belle moisson de titres avec le Barça, avec la Ligue des champions (2015), la supercoupe d'Europe, la Coupe du monde des clubs, deux Liga, trois supercoupes d'Espagne et une coupe d'Espagne. Il avait également glané une Coupe de la Ligue avec Sochaux (2004), ainsi que trois trophées avec le Sporting.