Portugal : Le pays se reconfine, quid de la Liga NOS ?

Partout en Europe, les cas de Covid-19 ne cessent d'augmenter à nouveau. Une situation qui pousse certains pays à recourir à un nouveau confinement, notamment l'Angleterre. Ce jeudi, c'est au tour du Portugal de se confiner après avoir dépassé les 500 000 cas positifs depuis le début de la pandémie. Antonio Costa, le Premier ministre portugais, l'a annoncé dans la matinée. Parmi les différentes décisions, le gouvernement de Marcelo a décidé de ne pas suspendre les activités sportives, dont le football.

Si les supporters ne sont pas autorisés dans les stades, les équipes pourront toujours y jouer. Cette annonce a été un soulagement pour les joueurs et les différents clubs. Pour rappel, le Portugal a été l'un des premiers pays européens à avoir confiné, au mois de mars dernier, ses habitants et à stopper les compétitions sportives. La Liga NOS pourra donc continuer, comme la Premier League. Le Sporting, le Benfica, Porto et Braga peuvent donc continuer leur bataille pour la première place.

Et les autres championnats ?

Si la Liga NOS ne s'arrête pas, les autres compétitions non plus. Antonio Costa a affirmé que la II Liga (deuxième division), le Campeonato de Portugal (troisième division), la Liga Revelação (U23) ainsi que la Liga BPI (première division féminine) pouvaient se poursuivre elles aussi. Bien sûr, toujours sans supporters dans les stades. Des mesures strictes continueront d'être appliquées pour garantir la santé de tous les joueurs et des différents staffs.