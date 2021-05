Portugal : Du public pour la fin du championnat, le retour d'une finale de Ligue des Champions ?

Le Sporting va fêter le titre avec ses supporters

L'objectif de ces matchs-test est de "permettre le retour du public dans les stades" selon la ligue portugaise, cette dernière journée constituera donc une série de matches tests pour envisager une réouverture complète dès cet été pour d'autres compétitions sportives ou lors de la reprise du championnat de Liga NOS en août prochain. Le Sporting Portugal qui a remporté mardi soir son 1er titre du championnat depuis 19 ans et qui aura mis fin à une domination sans précédent du FC Porto et du Benfica Lisbonne, pourra fêter son titre avec ses supporters puisqu'ils auront l'occasion d’accueillir Marítimo lors de l'ultime journée de la saison. Vainqueur ce mardi de Boavista sur le score de 1-0, les hommes portés par leur jeune entraîneur Rúben Amorim auront donc la joie de célébrer leur titre de champion du Portugal au stade José Alvalade après la folie dans les rues de Lisbonne provoquées par ses supporters toute la journée du sacre.



La finale de la Ligue des Champions à Porto ?





Un match avec du public enfin ? C'est en tout cas ce que la Ligue portugaise a décidé d'autoriser pour la 34eme et dernière journée du championnat portugais.Les supporters visiteurs ne seront pas admis puisque seuls les locaux munis d'un test négatif au Covid-19 pourront assister aux rencontres.

Cette journée test pourrait aussi permettre à la finale de la Ligue des Champions de se dérouler sur le territoire portugais pour la deuxième fois d'affilée. Alors qu'il est de moins en moins probable que le match entre Chelsea et Manchester City se tienne à Istanbul comme c'était prévu, l'Estadio do Dragao de Porto est une alternative de plus en plus sérieuse à en croire les médias britanniques. Certains d'entre-eux dont la BBC annonce une annonce officielle dès ce jeudi. Alors que les instances anglaises avaient demandé à l'UEFA de relocaliser la finale à Wembley, c'est finalement le Portugal qui pourrait choisi grâce à sa facilité d'accès et au faible protocole sanitaire imposé aux voyageurs en provenance et au départ du pays.