Portugal : Benfica ne va pas mieux

Arsenal, match piège ?

Dimanche soir, Benfica affrontait Moreirense, huitième au classement de Liga NOS. Un match qui devait être l'occasion pour les Diables rouges de récolter trois points et de garder sa troisième place. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Si le Suisse Haris Seferovic a bien ouvert le score à la 25eme minute en marquant son huitième but de la saison, les joueurs de Moreirense ont rapidement égalisé. Une égalisation signée Yan, à la 40eme minute. Il restait donc une mi-temps au SLB pour remporter ce match. Mais les joueurs de Jorge Jesus n'y sont pas parvenus. En parallèle, Braga a remporté son match contre Santa Clara et a profité de l'échec des Aigles pour prendre la troisième place. Sur ses cinq derniers matchs de Liga NOS, Benfica n'a gagné qu'une seule rencontre, face à Famalicão (2-0). Le club lisboète réalise une saison difficile, très différente des années précédentes. Pour rappel, le Benfica Lisbonne est l'équipe la plus titrée de ce championnat, avec 37 titres au total dont 5 lors des 7 dernières saisons. Il reste quinze journées aux Aigles, actuels quatrièmes du classement, pour finir sur le podium.Pour leur prochain match, les Aigles affrontent Arsenal dans le cadre des 16emes de finale aller de Ligue Europa. Un match dont l'issue est imprévisible... Les Gunners sont à la 10eme position en Premier League mais se sont imposés 4 à 2 face à Leeds dimanche. Sans oublier que la rencontre se joue sur terrain neutre, au stade Olympique de Rome. En décembre, Jorge Jesus, entraîneur du Benfica, était déjà plutôt confiant : « Arsenal ne m’empêche pas de dormir. Je ne perd pas confiance et je n’ai pas peur quant à nos chances de passer ce tour. On a les capacités, tout en sachant que nous serons opposés à un grand adversaire ».Le parcours du SLB en Ligue Europa ces dernières saisons est assez mitigé. Lors de la saison 2019-2020, les Aigles se sont arrêtés aux 16emes de finale, éliminés par le Chakhtar Donetsk et l'année d'avant, le club s'était incliné en quarts contre l'Eintracht Francfort. Néanmoins, Benfica a déjà atteint la finale, et ce deux années de suite. En 2013, face à Chelsea, et en 2014 face à Séville, sans parvenir à l'emporter. Le coup d'envoi du match aller est fixé à 21 heures, le jeudi 18 février. Quant au match retour, il est prévu le 25 février. L'occasion pour Benfica de reprendre confiance.