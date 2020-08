Madère : Koziello débarque en prêt

Vincent Koziello assinou contrato com o CD Nacional até final da temporada.

O médio, internacional francês nos Sub-19, Sub-20 e Sub-21, chega na condição de emprestado pelo FC Colónia, passando a partir de hoje a integrar o plantel às ordens de Luís Freire. pic.twitter.com/veDhtUhh2O

Nouveau point de chute pour le Grassois. Acheté 3 millions d'euros à Nice par Cologne en janvier 2018, Vincent Koziello a joué deux ans pour le club allemand pour un total de vingt-sept matchs, deux buts et une passe décisive. Lors du mercato hivernal 2020, il est prêté au Paris FC où il participe à six rencontres sans parvenir à être décisif. De retour à Cologne cet été, l'ancien Espoirs de 24 ans n'a pas été conservé et file directement en prêt chez le promu portugais de Madeira (Madère) qui a récemment signé Larry Azouni, ancien joueur de Lorient et Nîmes.L'ancien Niçois retrouvera le Franco-algérien Mabrouk Rouaï (20 ans, défenseur central/milieu défensif) et sera sous les ordres de Luis Freire.